Taha Akyol: Sürpriz, TÜİK'in yıllardan beri ilk defa gerçekçi bir rakam açıklaması

Döviz de enflasyon da faiz de tırmanıyor. Erdoğan seçim öncesi yine devlet kesesinin ağzını açtı. Hatta bütçe açığını büsbütün patlatma pahasına da emeklilere “müjde” verebilir mi? Kendisinden başka kim bilebilir?

Dünün sürprizi TÜİK’in açıkladığı Şubat enflasyonunun, ENAG’ın rakamlarından bir tık fazla olmasıydı!

Şubat ayı enflasyonu TÜİK’e göre yüzde 4.53 ama ENAG’a göre yüzde 4.34.

Sürpriz, enflasyonun artmaya devam etmesi değil… Sürpriz, TÜİK’in yıllardan beri ilk defa gerçekçi bir rakam açıklaması…

Acaba niye?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “IMF hazırlığı mı?” diye soruyor! Haklı bir soru. Çünkü ekonomi bürokrasisindeki yüksek görevlerin verdiği tecrübeyle Eğilmez biliyor ki, IMF uydurma rakamları kabul etmez…

Taha Akyol’un yazısı