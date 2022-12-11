Taha Akyol: Özlem Zengin’e açık dilekçe sunuyorum

Tarikatlar ve bilinen şekilleriyle cemaatler ‘devrim kanunlarıyla’ zaten yasaktır ve yasaklamak, ezmek gibi polisiye baskıların çözüm olmadığı açıktır. Hukuk devletinde AİHM içtihatlarına uygun bir yasak tanımı yapılamaz zaten.

Özgürlükçü kamuoyu, sivil toplum, başta Milli Eğitim olmak üzere etkin denetim ve kaliteli eğitim zorunludur.

Dün bir haber daha, 13 yaşındaki Suriyeli bir kızı imam nikahıyla evlendirmişler, kızcağız hamile.

Sayın Özlem Zengin hukukçudur, kendisine açık dilekçe sunuyorum, Medeni Kanun’a göre evlenme yaşına gelmemiş kişilere imam nikahı kıyılmasını cezalandıran bir kanun teklifi hazırlayıp imzaya açınız. Böyle bir kanun AYM kararına da uygun olur.

Taha Akyol’un yazısı