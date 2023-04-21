Taha Akyol: Londra tefecileri

Erdoğan bugün “Londra tefecileri” diyor. Halbuki kendisi Mayıs 2018’de Londra’ya giderek uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye davet etmişti. Ancak orada da “faiz sebeptir” diye tutturmuş, Reuters “uluslararası yatırımcılarda şok ve dehşet” diye haber yapmıştı. (16 Mayıs 2018)

O gezide bulunan Mehmet Şimşek yaşananları derin bir üzüntüyle anlatmıştı.

Erdoğan, sonra Berat Albayrak ve Nurettin Nebati’yi defalarca Londra ve Washington’a gönderdi.

Kendisi Amerikan şirketlerini Beştepe’de ağırladı. (18 Eylül 2018)

Ama gelmediler çünkü ülkedeki hukuk düzeni, siyasallaştırılmış kurumlar ve CB sistemi yatırımcıda güven yaratmıyor.

Sorun emperyalizm değil, yatırımcıya güven vermeyen politikalardır.

Taha Akyol’un yazısı