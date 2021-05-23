Taha Akyol: İktidar son 6-7 yılda izlediği politikaların çıkmaza gerdiğini görmeli

Türkiye’nin tarihten gelen fay hatları üzerinde kutuplaşma körüklendi, müzakere dilinin yerini öfkeli bir ideoloji dili aldı…
Ve hukukta gerilemeyle at başı ekonomide bozulmalar ortaya çıktı…
Bugün Türkiye sadece ekonomik krizle, hukuktaki gerilemelerle değil, mafyasıyla da dünya basınında!
Şiddet halkalarını birbirine bağlayan zincir bir yerde durur mu? Bunu elbette temenni ederiz ama iktidarın tutumuna bağlı…
İktidar son 6-7 yılda izlediği politikaların çıkmaza gerdiğini görmelidir. Öfke dilini, değerler üzerinden kutuplaşma siyasetini bırakmalı, hukukun siyasetten üstün olduğunu kabul etmeli…
Tören konuşmalarıyla değil, inandırıcı uygulamalarla…
Yoksa, işimiz zor.