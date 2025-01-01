Taha Akyol: Hukuk güvensizliğinden yatırım getiremeyen, hatta dışarıya yatırım veren Türkiye'nin bir de beyinlerini böyle dışarıya kaptırması önümüzdeki yıllar için alarm verici

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İktidar-DEM-Öcalan üçgeninde başlayan yeni ‘çözüm’ süreci, asıl 2025’te şekillenecek, o zaman göreceğiz ne olduğunu

2024 yılında Türkiye’ne enflasyon belası devam etti. Şimşek’in ‘para politikası’ ile sınırlı uygulamaları sayesinde cari açık, risk primi, rezervler, güven gibi alanlarda iyileşmeler oldu.

Asgari ücret ve emekli maaşları yoksulluk sınırının altında kalmaya devam etti. Hatta bir kısmı için açlık sınırı…

En kötü haber olarak, yetişmiş insan günün ve iyi eğitimli gençlerin yurt dışına gitmeleri, ‘beyin göçü’ de devam etti. Türkiye’nin geleceği için en büyük tehlike budur.

Karar’da Ulvi Saran yazdı. Maliyet enflasyonun önemli sebeplerinden biri ‘eğitimli beyinlerimizin, kendilerine insani standartlarda bir geçim düzeyine uygun maaş sağlayacak iş bulamadıkları için Türkiye’yi terk edip’ yurt dışına gitmekte olmalarıdır.

Siyaset ‘gitsinlerrrr’ dedi ama onlar gidince böyle oluyor. O yıldır 12 bin dolar civarında debelenip duran bir ülke!

Hukuk güvensizliğinden yatırım getiremeyen, hatta dışarıya yatırım veren Türkiye’nin bir de beyinlerini böyle dışarıya kaptırması, önümüzdeki yıllar için alarm vericidir.