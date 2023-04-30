Taha Akyol: Gücü kaybetme korkusu

Binali Yıldırım pek böyle konuşmazdı, bu seçimde o da böyle konuştu:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli liderin seçimidir.”

E tabii, siyaset gerektirince HÜDA Par da “yerli ve milli” oluyor!

Ama Millet İttifakı partileri “işgalci” ve “hain!”

Evet gücü kaybetme korkusu ne müthiş bir duygudur ki böylesine saçma sapan laflar ettiriyor.

Eski hastalıktır bu bizde…

Uzayan bütün iktidarlar muhalefeti hain diye suçladı. Bir gün kitabını yazmak istiyorum bu hastalığımızın.

Taha Akyol’un yazısı