Taha Akyol: Erdoğan'ın özeleştirisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok seyrek olarak “özeleştiri” yapıyor. “İstanbul’a biz de ihanet ettik” sözü böyleydi.

Yıllar sonra, ekonomi politikası hakkında da “özeleştiri” yaptı:

“Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, bizim kimi eksik ve yanlışlarımızla birleşince, milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP’ye oy vermek zorunda bıraktı… Bu bir özeleştiridir.” (11 Kasım)

Doğrusu, her iki açıklaması da teknik anlamda özeleştiri değildir. Çünkü hangi politikalarının yanlış olduğunu ve düzeltmek için ne yaptığını somut olarak söylemiyor; soyut ve muğlak bırakıyor.

Halbuki insan tabiatının kaçınılmaz davranışı olan yanlışları düzeltmenin tek yolu, somut verilerle eleştirilmesidir. Soyut kaldığında, eleştirerek düzeltmek mümkün olmuyor.

Taha Akyol’un yazısı