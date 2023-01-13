Taha Akyol: Cumhurbaşkanı, parti lideri olarak rakiplerini eleştiriyorsa asker susmalı

Askerin cumhurbaşkanına saygı göstermesi, Cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla yaptığı faaliyetleri yeri geldiğinde alkışlaması tabiidir. Bu durum, özellikle parlamenter sistemde tabiidir. Çünkü parlamenter sistemde cumhurbaşkanı partisizdir.

Fakat cumhurbaşkanının parti kavgaları yapan bir parti lideri olması durumda, böyle bir genellemeye kayıtlar koymak gerekir: Cumhurbaşkanı, parti lideri olarak, siyasi rakiplerini eleştiriyorsa orada askere düşen görev susmaktır, olumlu, olumsuz hiçbir tepki göstermemektir.

Yargıya düşen görev de aynıdır.

Bu açıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren sözlerini askerin alkışlaması yanlıştır, Kılıçdaroğlu’nun tepki göstermesi tabiidir.

Taha Akyol’un yazısı