Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Bugünkü AK Parti Erdoğan’dan başka kimleri öne çıkarabilir?

Demokrasinin sağlıklı işlemesi ve “yönetebilir” olması, biri merkez sağ, diğeri merkez sol iki ana damarın güçlü olmasına bağlıdır. Bütün demokrasilerde böyledir. İtikadi ve kültürel değerleri, hayat tarzlarını özgürlük alanı olarak kabul eden, politikayı ise rasyonel verilerle yürüten ana akım partileri… Uzlaşmaları daha kolay olur üstelik.

CHP’nin, geçmişteki “devletçilik” siyasetiyle ilgisi olmayan, piyasa ekonomisini yansıtan “İkinci Yüzyıla Çağrı” açılımı böyle bir yöneliştir…


Kılıçdaroğlu’nun açış konuşmasındaki “ben” vurgusunun çokluğunu yadırgadığımı belirtmeliyim. “Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Ancak, yerine bir sistem, çalışan yeni bir sistem gelsin” sözünün ise altını çiziyorum. Uzmanlar kadrosu olarak “70 değerli isim” vurgusu da artık siyasetimizde karizmanın yetmediğini, uzmanlığın, liyakatin önemeni yansıtan bir veridir.

Bugünkü Ak Parti Erdoğan’dan başka kimleri öne çıkarabilir?! Kimleri uzman kadromuz diye takdim edebilir?!

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Erkekler ‘derin dostluklar’ kurmakta neden zorlanır?

Uzmanlar, yakın arkadaşlığın beden ve ruh sağlığımızı korumada önemli rol oynadığını söylüyor. Ancak erkekler, kadınların aksine ‘derin ve anlamlı arkadaşlıklar kurup bunları sürdürmede’ zorlanıyor.

Prof. Dr. Öztura: Uykuyla inatlaşmayın!

Uyku hijyeni açısından, tatil ve hafta sonları dahil her gün aynı saatte yatmaya ve sabahları aynı saatte kalkmaya çalışılması öneriliyor. Yatakta uykuya dalmak içinse kendinizi zorlamayın. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Öztura, “Uykuyla inatlaşmayın. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin” dedi.