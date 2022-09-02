Taha Akyol: ‘AİHM kararları bizi bağlamaz’ diyen de bu iktidar

Sayın Adalet Bakanı elbette bu yargıya inanacak, güvenecek. Diyeceksiniz ki, hem Cumhurbaşkanı hem Adalet Bakanı, bu iktidarın yargıdaki reformlarından da bahsetti…

Doğrudur, ilk on yıl ekonomide de hukukta da reformlar dönemiydi. AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu Anayasa’nın 90. maddesine bu iktidar yazmıştı, muhalefetin de desteğiyle… Hatta bu iktidar, AİHM kararlarına aykırı düşen yerli mahkeme kararlarına karşı, “yargılanmanın yenilenmesi” yolunu getirmiştir. (CMK, madde 311)

Ama bugün “AİHM kararları bizi bağlamaz” diyen de bu iktidar!

Hepimiz şunu görmeliyiz: Hukukun üstünlüğü yönündeki reformlar bizi hep ileri götürdü, o reformlardan dönüşler ve baskı eğilimleri bizi hep geriletti. Kişi başına gelirimizin 12 bin dolara yükselmesi, sonra 8 bin dolara düşmesi de bu gerçeğin rakamlarla ifadesidir.

Taha Akyol’un yazısı