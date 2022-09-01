Süveyş Kanalı’nda karaya oturan tanker, kanal trafiğini geçici olarak durdurdu

Mısır’ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı’nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışı yaklaşık beş altı durdu.

Fotoğraf: Abc.net.au

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı’nın güney girişi yakınında karaya oturdu.

Kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı. Beş geminin müdahale ettiği Affinity V isimli petrol gemisi, yaklaşık altı saat sonra kurtarıldı. Kanal trafiği şu an normale dönmüş durumda.

Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır’ın özel televizyon kanalı Extra News’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, yerel saatle 19:15’te (17:15 GMT), Portekiz’den gelen ve Suudi Arabistan’ın Yenbu Limanı’na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı’ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

Olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü belirten sözcü, deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

Geçen sene Ever Given isimli 400 metre uzunluğundaki dev tanker, kanalın bir hafta kapalı kalmasına neden olmuştu. Bir haftanın ardından denizin yükselmesiyle hareket ettirilmesiyle kanaldaki geçişler normale döndü.

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu. Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.