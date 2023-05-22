Suudi Arabistan’ın ilk astronotları uzaya doğru yola çıktı

Suudi Arabistan’ın ilk astronotları Rayyanah Barnawi ve Ali AlQarni, özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı.

Fotoğraflar: Ali AlQarni (solda) ve Rayyanah Barnawi

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı, ABD’nin Florida eyaletinde Cape Carnaval’daki Axiom Space’den, ISS’ye fırlatıldı.

Dört kişilik bir ekibin bulunduğu uzay aracında Suudi Arabistan’ın ilk astronotlarından Rayyanah Barnawi ve Ali AlQarni de yer aldı.

Rayyanah Barnawi, aynı zamanda uzaya giden ilk Suudi kadın unvanını da aldı.

#Ax2's @SpaceX Dragon Freedom spacecraft has separated from its rocket—the Axiom Mission 2 crew is now on course for the @Space_Station.



Tune in for docking coverage (here and on NASA TV) starting at 7:30am ET (1130 UTC) on Monday, May 22. pic.twitter.com/RIRiAlOD1R — NASA (@NASA) May 21, 2023

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun ‘insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama’ odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.

Axiom Space Ax-2 Görevi’ne hazırlanıyor

Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Barnawi, Suudi Arabistan’ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak.

Astronotlar ayrıca uzay uçuşu sırasında yerde 12 bin Suudi öğrenciyle üç bilinçlendirme deneyi gerçekleştirerek, gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham vermeyi amaçlıyor.

Geçen yıl Nisan ayında SpaceX, ISS’ye ilk tamamı özel astronot ekibini fırlatmıştı ve bu, Dünya yörüngesine turistik seyahatlerde bir kilometre taşı olarak görülmüştü.