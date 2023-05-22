Suudi Arabistan’ın ilk astronotları uzaya doğru yola çıktı

Suudi Arabistan’ın ilk astronotları Rayyanah Barnawi ve Ali AlQarni, özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı, ABD’nin Florida eyaletinde Cape Carnaval’daki Axiom Space’den, ISS’ye fırlatıldı.
Dört kişilik bir ekibin bulunduğu uzay aracında Suudi Arabistan’ın ilk astronotlarından Rayyanah Barnawi ve Ali AlQarni de yer aldı.
Rayyanah Barnawi, aynı zamanda uzaya giden ilk Suudi kadın unvanını da aldı.
Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun ‘insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama’ odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.
Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Barnawi, Suudi Arabistan’ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak.
Astronotlar ayrıca uzay uçuşu sırasında yerde 12 bin Suudi öğrenciyle üç bilinçlendirme deneyi gerçekleştirerek, gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham vermeyi amaçlıyor.
Geçen yıl Nisan ayında SpaceX, ISS’ye ilk tamamı özel astronot ekibini fırlatmıştı ve bu, Dünya yörüngesine turistik seyahatlerde bir kilometre taşı olarak görülmüştü.