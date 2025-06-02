Suudi Arabistan 76 bin 'kaçak hacı'yı geri gönderdi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ‘izinsiz hacca’ karşı kontrollerde 75 bin 943 kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami Oturumu olan fakat hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke’ye alınmadığını belirtti.

75 bin 943 kişi de hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildi.

Bassami, ayrıca 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıyıcı ve 109 binden fazla izinsiz araç tespit ettiklerini söyledi.

Yetkililer, bu yılki hac döneminde güvenliği sağlamak için insansız hava araçları, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve gözetleme kameraları dahil ileri teknoloji sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

‘1,5 milyona yakın hacı adayı geldi’

Tümgeneral Salih el-Murabba da 2025 hac mevsimi öncesinde, şu ana kadar yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini aştığını açıkladı.

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Suudi Arabistan, ayrıca Kral Selman’ın özel konuk programı kapsamında Filistinli şehit yakınları, esir ve yaralıların da aralarında bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesini Batı Şeria’dan kabul etti. Toplamda 1000 Filistinli hacı adayı ağırlanacak.