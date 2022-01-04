Suruç’ta hayatını kaybeden Ece Dinç’in anıtına saldırıya karşı, okul arkadaşları ve Suruç ailelerinden çağrı

Suruç’ta katledilen Ece Dinç’in anıtına saldırı düzenlendi. Saldırıdan sonra Dinç’in mezunu olduğu Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin yönettiği Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrenci Dayanışması Twitter hesabından “Düş yolcularının anısının yaşatılmasına düşman olanlara karşı, Ece’nin adını yaşatmaya, onu sahiplenmeye devam edeceğiz” paylaşımı yapıldı.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te Kobani’deki çocuklara oyuncak götürmek amacıyla Amara Kültür Merkezi’nde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde bir araya gelen gençlere yönelik IŞİD canlı bomba saldırısı düzenlemiş, saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları, saldırıda hayatını kaybeden Dinç adına Moda Parkı’nda anıt yaptırmıştı. Anıta kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıyı Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrenci Dayanışması şu ifadelerle duyurdu: “Suruç’ta katledilen mezunumuz Ece Dinç için Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları olarak yaptırdığımız anıta saldırıldı. Düş yolcularının anısının yaşatılmasına düşman olanlara karşı, Ece’nin adını yaşatmaya, onu sahiplenmeye devam edeceğiz!“

Suruç'ta katledilen mezunumuz Ece Dinç için Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları olarak yaptırdığımız anıta saldırıldı.



Düş yolcularının anısının yaşatılmasına düşman olanlara karşı, Ece'nin adını yaşatmaya, onu sahiplenmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/HtPjZKrooB — Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrenci Dayanışması (@kaldayanismasi) January 2, 2022

Suruç Aileleri İnisiyatifi saat 18:00’de Moda Parkı’nda yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.