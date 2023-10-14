Suriye: İsrail, Halep Havalimanı’nı vurdu

Suriye’de Şam yönetiminin haber ajansı SANA, Halep Havalimanı’nın İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğunu iddia etti.
SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde saldırının yerel saatle 23.35’te meydana geldiği yazıldı.
Haberde pistlerin zarar gördüğü, havalimanının hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre havalimanı üç ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.
İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.