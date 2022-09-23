Suriye açıklarında göçmen botu battı: 53 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Akdeniz kıyısında yer alan Tartus şehri açıklarında ilerleyen bir botun batması üzerine en az 53 göçmen hayatını kaybetti.

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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA’ya yaptığı açıklamada 53 kişinin cesedine ulaşıldığını, 19 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yola çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

1,5 milyon Suriyeli göçmen Lübnan’da yaşıyor

2011’de başlayan Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 1 buçuk milyon Suriyeli göçmen, Lübnan’da yaşıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre ülkede 14 binden fazla da farklı ülkelerden gelen göçmenler var. Bunların çoğunu Filistinliler oluşturuyor.

L﻿übnan son yıllarda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Son dönemde Covid-19 salgını, 2020’de Beyrut limanındaki patlama ve bankacılık kriziyle iyice artan ve ciddi bir boyut kazanan ekonomik kriz sebebiyle halkın yüzde 80’inden fazlası temel gıda maddeleri ve ilaç bulmakta zorlanıyor.

Bu durum ülkedeki göçmenler için daha da büyük zorluklara yol açıyor. Göçmenlerin çoğu Avrupa’ya geçmeye çalışırken, Akdeniz açıklarında hayatlarını kaybediyor.

Bu ayın başında Lübnan’dan Avrupa’ya göçmenleri taşıyan bir bot Türkiye açıklarında batmış ve içinde çocukların da olduğu altı kişi hayatını kaybetmişti. 73 kişi de sahil güvenlik birimleri tarafından kurtarılmıştı.