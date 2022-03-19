Süper Lig’e Ramazan tarifesi: Maçların saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle akşam maçlarının saatlerinin 19.00’dan 20.30’a alındığını açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada şunlar dendi: “Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir“
Derbi gün ve saatleri
Açıklanan programla derbilerin gün ve saati de netleşti.
Buna göre Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar 20:30’da, Fenerbahçe–Galatasaray derbisiyse 10 Nisan Pazar saat 20.30’da.