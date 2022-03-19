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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’e Ramazan tarifesi: Maçların saatleri değişti


Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayı nedeniyle akşam maçlarının saatlerinin 19.00’dan 20.30’a alındığını açıkladı.

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TFF’den yapılan açıklamada şunlar dendi: “Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir


Derbi gün ve saatleri

Açıklanan programla derbilerin gün ve saati de netleşti.

Buna göre Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar 20:30’da, FenerbahçeGalatasaray derbisiyse 10 Nisan Pazar saat 20.30’da.

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Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.