Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı:
31 Ocak Cuma:
- 20:00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
- 20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi:
- 13:30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
- 16:00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
- 19:00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar:
- 13:30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
- 16:00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
- 19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi:
- 20:00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam