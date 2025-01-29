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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı:


31 Ocak Cuma:

  • 20:00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • 20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

  • 13:30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
  • 16:00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
  • 19:00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar:

  • 13:30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
  • 16:00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

  • 20:00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam

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