Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sünnette atılan havai fişek yangın çıkardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

Akşam saatlerinde İzmit Sepetçiler Mahallesi’nde düzenlenen bir sünnet düğününde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı.


Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarı yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Samanlık hasar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

SON HABERLER

İkizderelilerden Erdoğan’a: Bu bir halk mücadelesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İkizdere’de yaptığı konuşmada Cengiz Holding’e sahip çıkarak, ‘Ne kadar sol, komünist varsa buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz’ sözlerine İkizderelilerden yanıt geldi.

Teknoloji ürünlerinde zam şampiyonu belli oldu

Enflasyonun yüzde 19,25’le yükselişini sürdürdüğü ağustos ayında teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da devam etti. Birçok üründeki artışı enflasyonu sollarken zam şampiyonu televizyonlar oldu.

KVKK’dan WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp’a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.