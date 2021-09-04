Sünnette atılan havai fişek yangın çıkardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

Akşam saatlerinde İzmit Sepetçiler Mahallesi’nde düzenlenen bir sünnet düğününde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı.

Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarı yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Samanlık hasar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı