Sünnet düğününde davetliler aşı için kolları sıvadı

Van’da ikna ekibi olarak görev yapan sağlık çalışanları, bir sünnet düğününde stand kurarak isteyen davetlilere aşı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında sarı kategoriyle vaka sayısının yüksek olduğu Van’da sağlık çalışanları ev ev dolaşarak vatandaşların aşılarını yapıyor. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60’ı geçtiği Erciş ilçesinde ise sünnet düğünü yapıldığını öğrenen sağlık çalışanları salona giderek aşı standı kurdu.

Sünnet düğününe katılan davetlilere yönelik anonslar yapan sağlık çalışanları birçok kişinin aşısını yaptı.

İlçe sağlık müdürlüğünde görevli hemşire Derya Kılıç şunları anlattı: “Mobil araçlarımızla kırsalda, köylerde ve mezralarda ev ev dolaşarak aşı yapıyoruz. Bugün de ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda yapılmakta olan sünnet düğününe geldik. Aşı yapmayan davetliler gelip kurduğumuz standın önünde aşılarını yaptı. Amacımız aşılama oranını yüzde 75’e çıkarmak ve risk haritamızı maviye çevirmek.“

Davetlilerden Yunus Göral ise, “Önce neler olduğunu anlamadım ve birazda şaşırdım. Meğerse sağlık çalışanları aşı yapmak için sünnet düğününe gelmişler. Ben de ikinci aşımı yaptırıp kendilerine teşekkür ettim. Bütün vatandaşlarımızı aşılarını yapmaya davet ediyorum” dedi.