‘Suna’nın Kızları’ STK’larla birlikte yürüyor: Büyük değişim yaratacağımıza inanıyorum

İş insanı Suna Kıraç’ın anısına kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın başlattığı ‘Suna’nın Kızları’, 32 sivil toplum kuruluşuyla ortak bir çalışma sürdürerek, kız çocuklarının ihtiyaçlarını gözeten bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Eğitime erişemeyen, eğitimini tamamlayamayan, nitelikli eğitim alamayan ve gelecek hayallerini gerçekleştiremeyen kız çocuklara ulaşmayı hedefleyen ‘Suna’nın Kızları’ birinci yılını tamamladı.

Türkiye’de kız çocuklarının eğitimi için çalışan32 sivil toplum kuruluşu ile birlikte yürüyen ‘Suna’nın Kızları’ düzenledikleri toplantıda bu konuda ürettikleri modelleri paylaştı.

İpek Kıraç



İpek Kıraç, ‘Suna’nın Kızları’nın çocukların bütüncül gelişimlerine odaklandığını ve bunu yaparken kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten bir ekosistem oluşturmayı hedeflediğini anımsattı: “Bunu tek başına başarmanın ne denli zor olduğunun farkındayız. Bu nedenle sivil toplum ve kamu kuruluşlarının çocuklarla birlikte sorunları tespit edip, ortak amaçlar etrafında kolektif etki üretebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefledik. Yolculuğumuzu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürüyoruz.”

‘Kız çocuklarının sözünü yükseltirsek büyük bir değişim yaratırız’

Ekim ayından itibaren çözüm ve destek topluluklarının oluşturduğu modelleri pilot bölgelerde uygulamaya başlayacaklarını duyuran Kıraç, kız çocuklarının bedensel ve duygusal olarak iyi halde olmaları, öğrenmeye kesintisiz devam edebilmeleri, oyundan ve eğlenmekten geri kalmamaları, baskı altında olmamaları ve gelecekleriyle ilgili karar sahibi olmalarını sağlayacak bir ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi:

“Günümüzde kız çocukları, yoksulluktan iklim krizine kadar birçok yıkıcı sorunun tam ortasında yer alıyor. Bu sorunlardan en az şekilde etkilenmelerini ve hatta çözümlerinde aktif rol almalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de kız çocuklarının gelişim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli eğitim imkanlarına erişimleri çok önemli. Hedeflerimiz doğrultusunda, aileler, okullar, öğretmenler, karar vericiler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını daha berraklaştırırsak, dayanışma içerisinde birbirimizi destekleyen çalışmaları hayata geçirirsek, kız çocuklarının sözünü yükseltip, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çocukların gücüne güç katabilirsek, büyük bir değişim yaratabileceğimize inanıyorum.”



Kolektif etkiyle ekosistem yaratmak

Ön hazırlık aşamasını Eğitim Reformu Girişimi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiren ‘Suna’nın Kızları’, Türkiye’de konuyla ilgili aktörlerin yaptıkları çalışmaları analiz ederek, katkı verilmesi gereken alanları tespit etmek için bir haritalama çalışması gerçekleştirdi. 121 kurum ve 279 projenin dahil edildiği haritalama çalışmasının ardından yol planı, sivil toplum kuruluşları, kız çocukları ve öğretmenlerle bir arada oluşturuldu.