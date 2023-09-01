Sultangazi’de ‘kaçak ameliyat’ şüphelilerine tutuklama

İstanbul Sultangazi’deki özel bir hastanede görevli doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’deki özel bir hastanede çalışan doktor G.D.’nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, söz konusu ameliyatları şüpheli D.N.’nin (40) gerçekleştirdiği, D.N.’nin ameliyat ettiği iki kişinin de kendisinden şikayetçi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, D.N.’yi ve olayı birlikte gerçekleştirdikleri belirlenen M.K. (32) ile K.İ. (63) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.N. ve M.K. tutuklandı, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.