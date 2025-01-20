Süleyman Demirel müzesine bir yılda 32 bin 200 ziyaretçi

Isparta’daki Süleyman Demirel müzesi 2024’te 32 bin 200 ziyaretçi ağırladı.

Fotoğraflar: AA

Dokuzuncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketindeki 17 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alan müzeyi, 2023’te 31 bin 867, 2024’teyse 32 bin 200 ziyaretçi ağırlamıştı. 2024’te bu sayı 32 bin 200’e yükseldi.

Demirel’in başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde biriktirdiği materyaller müzede iki bölümde ziyaret edilebiliyor.

Ziyaretçiler, Demirel’in siyasi hayatındaki icraatlarla birlikte Türk siyasi tarihine ait önemli belgeleri de inceleme fırsatı buluyor.

Müzede Demirel’in çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi geçmişinin önemli gazete manşetleri ve smokini de yer alıyor.

26 Ekim 2014’te açılan müzede sergilenenler şöyle:

46 bin kitap

42 bin gazete ve dergi

6 milyon belge

8 bin hediyelik eşya

4 bin tablo

6 bin videoteyp kaset

126 bin fotoğraf

Halı, kilim ve giysiler

Demirel, 17 Haziran 2015’te 91 yaşındayken hayatını kaybetmişti.