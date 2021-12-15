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Yaramazlara biraz batar!

Sular çekildi, 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman’da, kuraklık nedeniyle Atatürk Baraj suyunun çekilmesiyle 4 bin yıllık höyük, mimari yapı, çanak ve çömlekler ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Ürgüç Mahallesi’nde yaşayanlar, baraj suyunun çekilmesiyle höyük yapısını görerek durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.


Ekipler, yaklaşık 20 metre suyun çekildiği alanda yaptıkları incelemede höyüğün 4 bin yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan şunları söyledi: “Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Ezer ile incelemede bulunduk. Bu höyükte baraj sularının çekilmesi ve aşındırması sonucunda mimari yapı ve çanak, çömlekler ortaya çıkmış. Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik.”

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