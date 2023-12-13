Su kazanını temizleyen beş işçi zehirlendi: İki ölü

Niğde’de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen beş işçiden ikisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında çalışan F.S. (35), U.K. (29), B.Ş. (46), D.C. (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi.

İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden F.S. ve U.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi, diğer işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.C’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki gözaltı

Niğde Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olaya müdahale eden itfaiye ve sağlık görevlileri tedbir amaçlı hastanede tutuluyor.