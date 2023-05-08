Strese bağımlı mısınız: Üç yaygın belirtisi var

Harvard’lı psikolog Debbie Sorensen, stresin bağımlılık yaptığına dikkat çekerek en yaygın üç belirtiyi paylaştı.

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Sinirbilimci Dr. Heidi Hanna’ya göre stres, kortizolün yanı sıra beyindeki ödül merkezini harekete geçirerek tekrarlanan davranışları teşvik eden ve ‘iyi hissettiren‘ bir kimyasal olan dopamin de salgılatır.

Hanna, sinir sistemindeki uyarılma ve dikkat merkezlerini harekete geçirerek doğal bir yüksekliğe neden olan stresin uzun sürmesi halinde ‘uyuşturucu kadar bağımlılık yapabileceği’ uyarısında bulunuyor.

Başka bir deyişle, kronik olarak stresli beynin, öforik (aşırı abartılı bir mutluluk duygusu) dopamine bağımlı olabileceğini söylüyor.

Sürekli çalışmayı yüceltmek tehlikeli

CNBC.com’da yayınlanan habere göre tükenmişlik konusunda uzmanlaşmış Harvard’lı bir psikolog olan Debbie Sorensen da can sıkıntısı, yalnızlık ve üzüntü gibi ‘rahatsız edici duygulardan’ kendilerini meşgul ederek kaçınmaya çalışanları bağımlılık konusunda uyarıyor:

“Hem iş içinde hem de iş dışında sürekli meşgul olmayı yüceltmek tehlikeli olabilir, kronik stres ve tükenmişliği daha olası hale getirebilir. Araştırmalar, kronik stresin kontrol edilmediği takdirde yüksek tansiyon, IBS, akne ve diğer sağlık sorunlarına neden olabileceğini göstermiştir.”

Hırslı insanlar kronik strese daha yatkın

Sorensen, stres bağımlılığının genellikle kişinin kendi kendine uyguladığı başarılı olma baskısından kaynaklandığını ve yüksek hırslı kişilerin tükenmişliğe ve kronik strese daha yatkın olduğunu söylüyor.

İşten izin aldığında kendini suçlu hisseden kişilerin stres bağımlısı olabileceğini belirtiyor.

Sorensen’e göre gelişmekte olan bir stres bağımlılığının dikkat edilmesi gereken üç yaygın belirtisi var:

*Dinlenmekten ve rahatlamaktan kaçınmak

*Sürekli telefonunuzu kontrol etmek

*Her şeye ‘evet‘ demek

Sorensen, bunların aynı zamanda çalışanlarının sürekli ulaşılabilir olmasını isteyen ve aşırı zorlayan bir işte çalışmanın belirtileri de olabileceğini ekliyor:

“Eğer patronunuz size sürekli olarak ‘makul olmayan derecede yüksek bir iş yükü’ veriyorsa veya ‘mesai saatleri dışında çevrimiçi olmanızı bekliyorsa’, bu stres bağımlılığının değil zor bir patronla çalıştığınızın işaretidir. Bu durumda sınırlar koyma ve işle ilgili stresten mümkün olduğunca uzak durma konusunda kendinizi güçlü hissetmelisiniz.”