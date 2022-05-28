‘Stranger Things’in yeni sezonu uyarı mesajıyla başladı: Texas okul katliamıyla benzer sahneler var

‘Stranger Things’in dördüncü sezonunun ilk bölümü The Hellfire Club, Texas’da yaşanan okul katliamını çağrıştırabilecek sahnelerden dolayı izleyiciyi uyardı.

Dizinin karakterlerinden Eleven

Doğaüstü güçleri olan bir grup çocuğun hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni sezonu dün yayına girdi. Dünyanın her yerinde hayranları olan dizinin başlangıcında, siyah ekranda şu ifadeler yer aldı:

“Bu dizinin çekimlerini bir yıl önce yaptık. Ancak geçtiğimiz günlerde Texas’ta yaşanan trajik okul katliamından dolayı izleyiciler açılış sahnelerinden rahatsızlık duyabilirler. Yaşanan vahşetten dolayı derin bir üzüntü içindeyiz, kalbimiz yaslı ailelerle birlikte.”

Netflix’in uyarısı Türkiye yayınında görünmüyor.

Stranger Things’in dördüncü sezonunda hikayeler 1986 yılında geçiyor, ancak açılış sahnesi izleyiciyi biraz daha geriye 1979 yılına götürüyor. Eleven ve doğa üstü güçleri olan diğer çocukların tutulduğu ‘yarı okul-yarı hapishane’ Hawkins Ulusal Laboratuvarı’nda bir saldırı gerçekleşiyor. Personelin ve çocukların büyük bir kısmı ölüyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Teksas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19’u öğrenci ikisi yetişkin 21 kişi öldürülmüştü.