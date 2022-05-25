Teksas’ta ilkokula silahlı saldırı: Can kaybı 20’ye yükseldi

ABD’nin Teksas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18’i öğrenci olmak üzere 20 kişi öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Saldırı, eyaletin güneyindeki San Antonio kentindeki Uvalde ilçesinde yer alan Robb İlköğretim Okulu’nda meydana geldi.

18 yaşındaki erkek saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırganın bir tabancasının bulunduğunu, saldırınınsa muhtemelen tüfekle gerçekleştirdiğini söyledi.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN’e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile iki yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Biden: Silah lobisine ne zaman karşı duracağız?

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin “Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?” dedi.