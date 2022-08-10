‘Stranger Things’ yıldızının yeni filminden tanıtım: İntikam birlikte alınca güzel

‘Stranger Things’ yıldızı Maya Hawke’un başrolü Camila Mendes’le paylaştığı ‘Do Revenge‘ kara komedi türünde bir intikam hikayesi.

‘Do Revenge‘ 16 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak

Netflix dizisinde canlandırdığı Robin karakteriyle yıldızı parlayan Hawke yine aynı platformda bir sinema filmiyle izleyeciyle buluşuyor.

ABD’li oyuncular Uma Thurman ve Ethan Hawke’un kızı Hawke’a ‘Do Revenge’ (İntikam al) ‘Riverdale‘ dizisiyle tanınan Mendes eşlik ediyor

Jennifer Kaytin Robinson’ın yönettiği film, eski flörtlerinin yaydığı dedikodular nedeniyle sosyal hayatları zarar gören iki liseliyi merkeze alıyor. İkili intikam almak üzere birlikte hareket etmeye karar veriyor.

Son olarak yeni teklisinin ‘işyerinde izlemeye uygun olmayan’ klibiyle gündeme gelen Hawke yeni neslin yükselen oyuncularından. Sıradaki projeleri arasında Bradley Cooper’ın ABD’li besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein’ı canlandıracağı ‘Maestro’ ve Wes Anderson’ın ‘Astreoid City‘ filmi var.