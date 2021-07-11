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Yaramazlara biraz batar!

STK’lardan Erdoğan’a çağrı: Hayvanları Koruma Kanunu’nu veto et

Hayvan hakları savunucuları, TBMM’de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nun mevcut haliyle hayvanları korumayacağını belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a veto çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

AKP’nin dört yıldır üstünde çalıştığı yasa ‘nihayet’ geçen hafta Meclis başkanlığına sunulmuş, cuma günü de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Sivil toplum kuruluşları (STK) teklifi yetersiz bulduklarını belirterek 11 Temmuz Pazar günü protesto için Ankara’da toplanacaklarını duyurmuştu.


Hayvan hakları savunucuları, söz konusu yasayı Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde protesto etti.

Birçok derneğin ortaklaşa düzenlediği eylemde konuşan Berkan Koray Yıldırım, Erdoğan’ın TBMM’deki komisyona hayvanseverleri de katma çağrısına karşın kendilerinden görüş alınmadığını kaydederek, “Hiçbir derneğin temsilcilerinin onayladığı yasa Meclis’ten geçmedi. AK Partili vekiller tarafından hayvanları koruyabilecek bir yasa çıkarılmadı” dedi.

ANKA’nın haberine göre Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğba Gürsoy, yasanın basın ve Meclis’teki vekiller tarafından ‘altın tepsiyle sunulduğunu ve güzelmiş gibi gösterildiğini’ belirterek, şunları söyledi: “Barolar, STK’lar, yerel hayvan koruma gönüllüleri, hayvana tecavüz vakasında, hayvanın bacakları kesildiğinde, yakıldığında, öldürüldüğünde şikayetçi olamayacak. Tarım Bakanlığı’nın ekibi bütün Türkiye’deki hak ihlallerine yetişmeye yetmez. STK’lar bunun için var. Hak ehliyetimizin elimizden aldığı bir yasa Anayasa’ya aykırı. Bu haliyle onaylanırsa uluslararası platformlar da dahil dava açmak zorunda kalacağız.”

Avukat cüppesini giyerek protestoya katılan Gürsoy, söz konusu yasanın suçları cezasız bırakacak bir uygulama olduğunu kaydederek, bu yasayla olası davalarda ‘delillerin üstünü kapatmanın daha kolay hale geldiğini’ aktardı.

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