Steven Spielberg’den klip: Akıllı telefonla çekti

Yönetmen Steven Spielberg 50 yılı aşkın kariyerinde bir ilke imza atarak klip çekti. Akıllı telefonuyla çektiği klip Marcus Mumford’ın ilk solo şarkısı Cannibal’a şarkısına ait.

Fotoğraf: Instagram

Mumford and Sons grubunun solisti Marcus Mumford klip çekiminin kamera arkasını Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafta tekerlekli bir ofis sandalyesinde oturup elinde telefonuyla çekim yapan Spielberg’ü hareket ettiren ‘dolly grip’ görevinde ressam eşi Kate Capshaw var.

Tek plan çekilen klipte kostüm ve seste de ünlü bir isim, oyuncu Carrey Mulligan.

Siyah beyaz klip ABD’nin New York kentinde bir lisenin spor salonunda çekildi.