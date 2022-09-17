Stephen King uyarlaması korku filmi: Mr. Harrigan’s Phone’dan ilk fragman yayınlandı

Stephen King’in 2020’de yayımlanan antoloji koleksiyonu ‘If It Bleeds’ten uyarlanan korku filmi ‘Mr. Harrigan’s Phone’un (Bay Harrigan’ın Telefonu) ilk fragmanı yayınlandı.

Fotoğraflar: Netflix

ABD’li usta oyuncu Donald Sutherland ve ‘It’ filmlerinde rol alan genç yetenek Jaeden Martell‘in başrolünde yer aldığı ‘Mr. Harrigan’s Phone’ için geri sayım başladı. 5 Ekim’de dijital dizi/film platformu Netflix’te ekrana gelecek filmin yönetmen koltuğunda ise John Lee Hancock oturuyor.

Kendisinden yaşça büyük münzevi milyarder Bay Harrigan ile arkadaş olan genç bir çocuğa odaklanan filmin konusu şu şekilde: “Bay Harrigan öldüğünde, çocuk ölen arkadaşı henüz gömülmeden onun cebine bir telefon yerleştirir. Arkadaşına sesli mesajlar bırakan çocuğun hayatı, bir gün arkadaşından cevap almasıyla bambaşka bir hal alır.”