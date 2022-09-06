Stephen King sevenlere iki iyi haber

Stephen King’in bugün piyasaya çıkan kitabı ‘Fairy Tale’ (Masal) için eleştirmenler ‘artık okuyamama hastalığınıza ilaç olacak kadar iyi’ diyor. Yazarın televizyon için yazdığı ‘Storm of the Century’ (Yüzyılın Fırtınası) ise online platformda yeniden gösteriliyor.

Yüzyılıın Fırtası televizyonda ilk kez 1999’da gösterilmişti (solda)

Fairy Tale bugün ABD’de yayımlandı.

Aslında kitap yayınlarını ülkelerle sınırlamak günümüzde çok da geçerli değil. Elektronik kitap okuyanlar artık istedikleri kitaba çıkar çıkmaz erişebiliyor.

Yayın öncesinde okuma fırsatına erişen eleştirmenler, 600 sayfalık kitapla ilgili çok olumlu yorumlar yazdı. Slate’ten Laura Miller, son dönemde hiçbir şey okuyamadığından yakındıktan sonra, ‘Fairy Tale ile bu zinciri kırdığını, sayfaları ‘100’er 100’er, içer gibi çevirdiğini’ yazdı.

USA Today’den Brian Truitt, kitabı ‘Üç Küçük Domuz’ gibi eski masallardan ‘Açlık Oyunları’ gibi popüler kültür eserlerine çok çeşitli göndermeleri olan epik bir olgunlaşma romanı’ olarak tanımlıyor.

Herkesin üzerinde birleştiği bir başka nokta da Fairy Tale’in ‘epeyce korkutucu‘ olduğu.

ABD’nin Illinois eyaletinde küçük bir kasabada yaşayan ve lisenin futbol takımının yıldız olan vaktinden önce olgunlaşmak zorunda kalmış bir çocuktur. Annesi o yedi yaşındayken ölmüştür, babası ise alkoliktir. Charlie babasının içkiyi bırakması için tanrıya dua eder ve dileği gerçekleşirse her şeyi yapacağına söz verir. Dileği gerçekleşir ancak Charlie’nin hayatı çok daha zorlaşır.

Brian Truitt “İnsan yiyen devler, elektrikli zombiler, ölümüne düellolar, zalim bir hükümdar ve adil bir prensesle iki ayrı dünyayı birleştiren bu anlatı sinirlerinizi bozacak ama kalbinizi ısıtacak” diyor.

Yüzyılın Fırtınası ıssız ada kasabasına çarparsa

Stephen King’in televizyon için yazdığı 1999 yapımı mini dizi şimdi online platform hulu’da gösteriliyor. Dram, bilim kurgu, fantezi türündeki yapım, ıssız bir ada kasabasını vuran kar fırtınasının getirdiği uğursuz bir yabancı etrafında gelişlen olayları anlatıyor. Hulu maalesef Türkiye’den izlenemiyor.

Ancak Stephen King hayranları efsane yazar hakkında her şeyi bilmek istedikleri için bu iki yeni gelişme onlar için her durumda önem taşıyor.