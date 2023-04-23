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Yaramazlara biraz batar!

Stephen King, Elon Musk’ın hediyesi ‘mavi tikinden’ memnun değil

Stephen King, Elon Musk’ın kendisine hediye ettiği sekiz dolarlık mavi tikinden memnun değil gibi gözüküyor. King, Musk’ın sekiz doları bunun yerine hayır kurumuna vermesini söyledi.

Fotoğraf: AA/Reuters

Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı. Aylık sekiz dolar ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri artık bulunmuyor.


Ancak Musk, ücret ödemeyen üç isme mavi tik hediye etti. Bu isimler Star Trek evreninde Kaptan Kirk’ü canlandıran oyuncu William Shatner, korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA’in yıldız basketbolcusu LeBron James.

Ancak King, görünüşe göre bu hediyeden memnun değil. Öyle ki Musk’ın aylık sekiz doları daha iyi yerlerde kullanması gerektiğini düşünüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk’a, aylık sekiz doları kendisinin mavi tiki için değil de bir hayır kurumuna ödemesini tavsiye eden King şunu dedi:

“Bence Bay Musk mavi çekimi hayır kurumuna vermeli. Ukrayna’da hayat kurtarma hizmetleri sunan Prytula Vakfı’nı tavsiye ederim. Sadece 8 dolar, bu yüzden belki Bay Musk biraz daha ekleyebilir.”

Musk, King’e verdiği cevapta, Ukrayna’ya 100 milyon dolar bağışladığını belirterek King’in kaç para bağışladığını sordu.

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