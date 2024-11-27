Stelyo Berberakis: Yunanistan'ın siyaset tarihinde bir ilk yaşandı

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Geçen hafta Yunanistan’ın siyaset tarihinde bir ilk yaşandı. Ana muhalefet partisi konumundaki radikal sol SYRİZA partisi, milletvekili kaybına uğradı ve parlamentonun 3. parti konumuna düştü.

Geçen haftaya kadar 3. parti konumundaki sosyalist PASOK ise milletvekili sayısının daha fazla olması nedeniyle tabiri caizse “kılını bile kıpırdatmadan” ana muhalefet partisi konumuna yükseldi.

SYRİZA partisinin içindeki çatlama ve kırılmalar aslında 2023 seçimlerinin sonuçlarından sonra yaşanmaya başlamıştı.

2023 seçimlerinin muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’ne (YDP) kaptıran dönemin SYRİZA lideri Aleksis Çipras liderlikten istifa etmiş; parti tabanından yapılan seçimlerle o güne dek hiç tanınmayan ve uzun yıllar yaşadığı ABD’de eğitim almış iş adamı Stefanos Kasselakis (35) SYRİZA’nın liderlik koltuğuna oturmuştu.

Kasselakis’in liderlik koltuğunda oturmasıyla, parti içinde homurdanmalar baş göstermiş; nitekim 11 SYRİZA milletvekili istifa ederek kendilerine “Yeni Sol” adı altında yeni bir parti kurmuşlardı.

11 milletvekilinin partiden ayrılmasıyla SYRİZA 300 sandalyelik Parlamento içindeki 50 milletvekili sayısını 39’a düşürmesine rağmen ana muhalefet partisi konumunu korumuştu.

Ancak bir yıllık liderliğinde Kasselakis’in, sosyal medya üzerinden yaptığı kâh “milliyetçilik” kâh “Amerikanvari” olarak algılanan eylem ve söylemleri partinin Merkez Komitesi tarafından “sol partinin ideolojik yapısıyla uymadığı” kanaatine varılmış; Kasselakis’in hem liderlikten indirilmesine hem de partiden ihraç edilmesine yol açtı.

Stelyo Berberakis’in yazısı