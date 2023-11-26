Star Wars tutkunlarına müjde

Bu kış Star Wars tutkunlarını sokaklarda ve zirvelerde ayırt etmek çok kolay olacak. Çünkü Star Wars ve Columbia işbirliğiyle yaratılan ‘Skywalker Pilot Koleksiyonu’ 1 Aralık’tan itibaren satışa sunuluyor.

Fotoğraflar: Columbia

Orijinal üçlemedeki Luke Skywalker’ın uçuş kıyafetinden ilham alan kapsül koleksiyon, parlak turuncu renkteki ‘Skywalker Pilot Kayak Elbisesi’, ‘Skywalker Pilot Kayak Ceketi’ ve ‘Skywalker Pilot Hafif Ceket’ ile göz dolduruyor.

Antidote‘un haberine göre elbise ve ceketlerdeki R2-D2 ve T65 X-wing Starfighter’ın gizli grafiklerine kadar pek çok ayrıntıysa her bir Star Wars hayranını kalbinden vuracak nitelikte.

Üstelik kapsülün tek sürprizleri de bu turuncu tasarımlar değil. Kapsül koleksiyonda hem T-65 X-wing Starfighter hem de T-47 Airspeeder/Snowspeeder temalı, turuncu ve açık gri renk seçenekleri olan kapüşonlu üstler, uzun ve kısa kollu tişörtler de bulunuyor.

Ayrıca ön tarafında Luke Skywalker’ın kaskında bulunan amblemin yer aldığı bir Skywalker Pilot Top Şapka, kar gözlüğü, ayarlanabilir kemerli bel çantası gibi pek çok aksesuar hayranlara bol seçenek sunuyor.

Hemen giyinip gezegende havalı bir Skywalker yürüyüşü yapmak isteyenler için koleksiyon 1 Aralık’ta Columbia’nın web sitesinde satışa sunulacak. Fiyatlarsa 40 dolardan başlayıp 500 dolara kadar uzanıyor.

Bir parça aldığında aklı diğerlerinde kalacak Star Wars hayranları, güç ve dolar kuru sizinle olsun!