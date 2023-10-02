Star Wars evreninin kapıları bu sergide açılıyor

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi ‘Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları’ İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı.

40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan 600’den fazla parçayı görmek isteyenler İstanbul Sinema Müzesi’ni 1 Şubat 2024’e kadar ziyaret edebilir.

Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, diorama, heykel, kask, imzalı maske, ışın kılıcı, zırh, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası Star Wars hayranlarıyla buluşuyor.

Sergi süresince film okumalarından Star Wars yapımlarının ve belgesellerinin gösterimlerine kadar birçok farklı etkinlik sinemaseverlere benzersiz bir deneyim olarak sunuluyor. Her yaştan Star Wars hayranını içine çekecek olan sergi dört ay boyunca İstanbul Sinema Müzesi’nde.

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Star Wars hakkında

Star Wars, George Lucas tarafından yaratılan ve 1977 yılında sinemalara etkileyici bir giriş yaparak dünya çapında büyük bir üne kavuşan bilim kurgu film serisidir. Orijinal Üçleme, Ön Bölüm Üçlemesi ve Devam Üçlemesi olmak üzere dokuz ana bölümün etrafında gelişen yan hikayelerinin yanı sıra diziler, filmler, kitaplar, çizgi romanlar, video oyunları ve daha birçok medya türünde geniş bir ürün yelpazesi oluşturmuştur.

Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo ve Darth Vader gibi ikonik karakterler etrafında dönen ana hikaye; iyi ve kötü arasındaki mücadele, galaksiyi kurtarmak için yapılan epik savaşlar ve güçlü bir mitoloji ile Star Wars’ı bilim kurgu tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak konumlandırmıştır.