Squid Game'in yönetmeni: Karakterler ölünce mutlu oluyorum

Güney Kore yapımı popüler dizi Squid Game’in senarist ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk dizideki karakterlerin ölmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Kısa sürede izleyicinin hikayeyle bağ kurmasını sağlayan ‘Squid Game’ karakterleri bir anda ve çoğunlukla acımasızca öldürmesiyle ünlü.

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlandı.

Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre dizinin yönetmeni Hwang ise karakterlerin ölmesini izlerken ‘mutlu hissettiğini’ belirtiyor.

Associated Press’e (AP) konuşan Hwang, dizinin büyük bir oyuncu kadrosu olduğunu ve seti yönetmenin oldukça zor olduğunu söyledi. Yönetmen, oyuncuların son çekim günü geldiğindeyse “Onlara ‘Ah, ne üzücü! Yarın sizi göremeyeceğim’ diyordum ama içimden hep gülümsüyordum” dedi.

Hwang, dizinin 2025’te yayınlanacak üçüncü sezonuyla final yapacağını ve son sezonun ikinci sezondan daha iyi olacağını söyledi.

Yönetmen 2’nci sezonda daha fazla genç karaktere yer vermesini şöyle açıkladı:

“İlk sezonda, borç batağında olmanın genellikle orta yaşlarda daha olası olduğunu düşündüm ancak artık gençlerin de ekonomik zorluklar yaşadığını görüyorum. İş bulmak zorlaştı ve gençler kripto para veya çevrimiçi kumara yöneliyor. Bu gerçekliği göstermek istedim.”