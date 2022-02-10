Spotify’ın ‘üyelik iptal’ sayfasını ziyaret edenlerin sayısında patlama

Covid-19’la ilgili aşı karşıtı ve yanlış bilgiler yaymakla suçlanan podcast yayıncısı Joe Rogan’la gündeme gelen Spotify’ın ücretli üyeliğini iptal etmek için kullanılan sayfanın trafiği son haftalarda fırladı.

Müzisyen Neil Young, geçen ay Rogan’ı yayınlarında Covid-19’la ilgili yanlış bilgiler yaymakla suçlamış, bu bilgilere inananların ölümüne yol açabileceğini söyleyerek Spotify’dan bu podcastleri kaldırmasını talep etmişti. “Ya Rogan ya Young. İkisi birden olmaz” diyerek ültimatom veren müzisyenin bu resti karşısında Spotify harekete geçerek şarkılarını platformdan kaldırmaya başlamıştı. Ardından müzisyen Joni Mitchell da Young’a destek vererek, Spotify’dan şarkılarının kaldırılmasını talep etmişti. Müzisyen “Sorumsuz insanlar yalanlar yayarak insanların canına mal oluyor. Bu meselede Neil Young’ın ve bilim dünyasının yanındayım” demişti.

Kimilerine göre popüler müziğin en nefret edilen şarkıcılarından biri olan James Blunt da, Spotify’ı Covid-19’la ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlanan Joe Rogan’ın podcastini kaldırmazsa ‘yeni müzik çalışmalarını yayınlamakla’ tehdit etmişti.

Rogan cephesindeyse tek sorun Covid-19’la ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına aracılık etmesi değil. Rogan’ın önceki yıllarda ırkçı bir hakaret olan ‘nigger’ kelimesini defalarca kullandığı ortaya çıkmış ve Rogan 6 Şubat’ta özür yayımlamak zorunda kalmıştı.

CNN’e bilgi veren analiz şirketi SimilarWeb, hafta hafta çoğalarak salı gecesi müzik platformunun premium üyeliğinin iptal edildiği web sayfasına trafiğin yüzde 196 arttığını belirtti.

Verilerde 17 Ocak’ta başlayan haftayla 24 Ocak haftası kıyaslandı. 17’si haftasında iptal sayfası 39 bin 924 kez ziyaret edilirken, 24’ü haftasında bu sayı 118 bin 168’e yükseldi.

Şimdilik iptal sayfasını ziyaretlerin kaçının gerçekten üyelik iptaliyle sonlandığını bilmek mümkün değil. Ancak yine de artan trafik dikkate değer miktarda.

SimilarWeb araştırma ekibinden Seema Shah, Spotify tarihinde böyle bir şeye rastlamadıklarını belirerek, “Bu büyük bir artış. İnsanların meseleyle ilgili olduğunu ve hemen harekete geçtiğini gösteriyor” dedi.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Spotify’dan yanıt gelmedi.