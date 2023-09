Spotify’dan yapay zekaya yeşil ışık: Yasaklamayız

İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify, yapay zekayla (AI) üretilmiş müzikleri platformdan tamamen yasaklamayacağını duyurdu.

Spotify’ın patronu Daniel Ek, BBC‘ye yaptığı açıklamada onayları olmadan yapay zekanın gerçek sanatçıların seslerini taklit etmek için kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Spotify bu yıl Drake ve The Weeknd’in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıya üretilmiş bir şarkıyı platformdan kaldırmıştı.

Ne Drake’in ne de The Weeknd’in klonlanmış seslerinin ‘Heart on My Sleeve’ şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. Şarkı Eylül ayında Spotify ve diğer online müzik dinleme platformlarından kaldırıldı. Ama Ek, müzik sektöründeki yapay zeka tartışmasının çok uzun yıllar sürebileceğinin de farkında. Ek’e göre sanatçıların seslerini taklit eden uygulamalar asla kabul edilemez, ancak müziği geliştirmek için kullanılar araçlar kabul edilebilir.

Yapay zekanın yaratıcı sektörlerdeki kullanımı birçok sanatçıyı endişelendiriyor.

AI nedeniyle grev

İrlandalı müzisyen Hozier geçen ay yaptığı açıklamada, mesleğine yönelik AI tehdidi nedeniyle greve gitmeyi düşünebileceğini söylemişti.

Financial Times gazetesi, mayısta dinlenme sayısının robotlarla yapay olarak artırıldığının ortaya çıkmasından sonra binlerce şarkının Spotify’dan kaldırıldığını haberleştirmişti.