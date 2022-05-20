Sporcusunu tokatlayan tekvando antrenörü disipline sevk edildi

Türkiye Tekvando Federasyonu, Diyarbakır’da sporcusunu tokatlayan antrenörü disipline sevk etti.

Kayapınar ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerine katılan İrem P., rakibine elendi.

Sporcunun antrenörü Orhan B. de kazanan sporcuyu tebrik etmesinin ardından İrem P.’ye tokat attı. Olay nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

Polis tutanak tutarken, seçmeler de ertelendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu konuya dair şu duyuruyu yayımladı: “Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak federasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvandoyla ilgili bir görevde bulunamayacaktır.”