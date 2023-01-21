Hürriyet yazarından SPK’ya imalı halka arz soruları

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Sefer Levent, son dönemde yatırımcılardan büyük ilgi gören Borsa İstanbul’daki halka arz işlemlerine dair şüpheleri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) sordu.

SPK, halk arz kararlarını açıklamıştı. (AA)

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert dalgalanmalarla başladı. Hatta dalgalanlamalar o raddeye geldi ki Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu devreye girdi. SPK piyasa bozucu eylemlerin sorumluları hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Halka arzlarsa bu dalgalanmadan etkilenmeden, yüksek talep görmeye devam etti. Halka arz edilen şirketlerin hisseleri üst üste tavan gitti. Hatta bazı uzmanlar borsa endekslerindeki düşüşte halka arz edilen şirketlere yoğun ilgilinin de etkili olduğunu söyledi.

Ama son dönemdeki halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığı görüldü. SPK da bunu düzeltecek bir kararı haftalık bülteninde yayımladı.

Sefer Levent’se Hürriyet’teki köşesinde bunu konu edindi.

“SPK kararlarının perde arkasına dönersek” diye başlayan Levent, şu soruları gündeme getirdi:

*İşte SPK bu kurumsal yatırımcılara, fonlara bir göz attı ve arkasında sadece birkaç isme mi rastladı?

*Bu isimler arasında halka açılan şirketlere yakın isimler de mi var?

*Halka arzda elde edilebilecek daha fazla gelir, şirketlerin kasasına değil de birilerinin cebine mi girdi?