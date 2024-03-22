SPK’dan enerji şirketinin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin halka arzına onay verdi.
SPK, 21 Mart tarihli bültenini yayınladı.
Buna göre kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin pay başına 10 liradan halka arz edilmesini onayladı.
Yaramazlara biraz batar!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin halka arzına onay verdi.
SPK, 21 Mart tarihli bültenini yayınladı.
Buna göre kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin pay başına 10 liradan halka arz edilmesini onayladı.
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