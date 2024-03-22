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Yaramazlara biraz batar!

SPK’dan enerji şirketinin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin halka arzına onay verdi.

Fotoğraf: AA

SPK, 21 Mart tarihli bültenini yayınladı.


Buna göre kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ’nin pay başına 10 liradan halka arz edilmesini onayladı.

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