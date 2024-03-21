Borsa günü yükselişle tamamladı – 21 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 9.140,70 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 6,93’le iletişim, en çok gerileyense yüzde 3,40’la tekstil deri oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkardı.

AA’nın haberine göre analistler, söz konusu kararla merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti.

Analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 seviyesinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.