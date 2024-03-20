Borsa günü yükselişle tamamladı – 20 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 8.955,12 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,63’le elektrik, en çok gerileyense yüzde 1,38 ile spor oldu.

AA’nın haberine göre analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.