Borsa günü yükselişle tamamladı – 19 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91’le bilişim, en çok gerileyense yüzde 5,76’yla spor oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.