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Yaramazlara biraz batar!

SPK, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin halka arzını onayladı.

Fotoğraf: Arşiv

Bloomberght‘nin haberine göre SPK, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin 70,3 liradan halka arzını onayladı.


Kurul iki şirketin sermaye artırımını da uygun buldu.

Buna göre CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ninse 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Şu şirketlerinse borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi:

  • Arçelik’e 30 milyar lira
  • Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ’ye 10 milyar lira
  • Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ’ye 1 milyar lira
  • A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’e 5 milyar lira
  • Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’ye 20 milyar lira

Kurul ayrıca Türkiye’de internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmet sağladığı tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 28 internet sitesine de erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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