Spil Dağı'nda kış hazırlığı: 1,5 ton yoncayla 300 kilo ekmek bırakıldı

Manisa’daki Spil Dağı’nda kış hazırlığı yapıldı. Yaban hayvanları için 1,5 ton yoncayla 300 kilo ekmek bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.
Bu kapsamda başta yılkı atları ve kızıl geyikler olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşadığı Spil Dağı’ndaki belli yerlere 1,5 ton yoncayla 300 kilogram ekmek bırakıldı.
Yaban hayvanları için çalışmalar kış boyunca sürecek.