İzmir’de doğan kızıl geyikler Manisa’ya yollandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen beş erkek kızıl geyik Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı’na götürüldü.

Fotoğraflar: AA

Belediye, Spil Dağı Milli Parkı’na götürülen geyiklerin yaşlarının iki ila 10 arasında değiştiğini açıkladı.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yeni doğumlarla sayıları artan türlerden kızıl geyik, yaban keçileri, ceylanları diğer hayvanat bahçelerine gönderdiklerini belirterek şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Spil Dağı’na kızıl geyiklerin geri gelmesi için başlattığı program çerçevesinde beşini bıraktık. Şu an İzmir’deki Doğal Yaşam Parkı’nda 23 kızıl geyiğimiz kaldı.”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ‘Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Kazandırılması Projesi’ kapsamında şimdiye kadar bölgeye bırakılan kızıl geyikler 15 fotokapanla izleniyor.