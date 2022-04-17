‘Spider-Man’i yüzlerce kez izleyerek rekor kırdı: 720 saatini harcadı

ABD’li bir adam ‘Spider-Man’ serisinin son filmini 292 kez izleyerek dünya rekoru kırdı.

Fotoğraf: Guinness World Records

Guinness Dünya Rekorları’nın verdiği bilgiye göre Florida’da yaşayan Ramiro Alanis daha önce de ‘aynı filmi en çok kez sinemada izleme‘ rekorunun sahibiydi. 2019’da unvanı kazanan ‘Avengers: Endgame‘i 191 kez izlemişti. Ardından 2021’de Arnaud Kleain, ‘Kaamelott: First Installment‘ı 204 kere izleyerek Alanis’in rekorunu egale etti.

Unvanını geri kazanmak isteyen Alanis ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok‘ filmini 292 kez izledi.

Rekortmen, 16 Aralık 2021-15 Mart 2022 tarihleri arasında filmi 291 kez izlemek için 720 saat yani 30 gün harcadı.

Günlerce arka arkaya beş kez izledi

Rekor girişiminin ilk haftalarında filmi her gün arka arkaya beş kere izledi. Rekor sahibi olmak için yaklaşık 3 bin 400 dolar (50 bin lira) harcadı.

Rekorun sayılabilmesi için filmin uyumak, telefon kullanmak, hatta tuvalete dahi gitmek dahil başka bir aktivite yapmadan izlenmesi gerekiyor.

Alanis rekorunu ‘En büyük destekçimdi’ dediği rahmetli büyükannesi anısına kazandığını söyledi.

‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok‘ filmi Alanis ve diğer izleyicilerin sayesinde dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı yapmıştı.